В Орловской области с начала года собрали 52 млрд рублей налогов

За десять месяцев 2025 года в Орловской области было собрано 52 млрд руб., что на 5,5% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. Увеличение составило 2,7 млрд руб. Об этом сообщили в региональном управлении ФНС.

По данным ведомства, поступления в федеральный бюджет превысили 14,4 млрд руб., что на 5,7% больше, чем в прошлом году. В территориальный бюджет направлено 37,5 млрд руб., что на 5,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Налоговики собрали около 29,7 млрд руб. страховых взносов на обязательное социальное страхование. Это на 9,4% или 2,5 млрд руб. больше, чем за тот же период 2024 года.

На прошлой неделе сообщалось, что с начала года орловские налогоплательщики погасили более 480 млн руб. долгов.

Егор Якимов