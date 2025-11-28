В белгородском селе от атаки дрона погибла жительница

В результате атаки беспилотника ВСУ по частному дому в селе Драгунское Белгородского округа Белгородской области, по предварительным данным, погибла местная жительница. Ранен пятилетний ребенок. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мальчика с ожогами лица и тела на скорой доставляют в детскую клиническую облбольницу. Ему оказывается необходимая медпомощь.

В селе из-за атак дронов загорелись частный дом и оборудование на территории одного из объектов. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания.

За прошлые сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью одного дрона. Удар пришелся на село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.

Егор Якимов