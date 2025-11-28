Артамонов объяснил отключения связи в Липецкой области угрозами дронов

Власти Липецкой области не принимают решения об отключении мобильной связи при угрозах атак беспилотников. Такие меры применяются для противодействия наведению вражеской техники на цели. Причину временных неудобств для жителей объяснил губернатор Игорь Артамонов в ходе прямой линии.

«Кнопка не у нас, не в регионе. Второе, кнопку эту включают для противодействия наведения на цель БПЛА и ракетных угроз. Это, конечно, причиняет липчанам неудобства, но, наверное, это меньшее зло, чем если бы сюда что-то прилетало»,— сказал губернатор Игорь Артамонов.

Он добавил, что существующая система противодействия дронам показывает результаты, в том числе благодаря отключению интернета, что мешает противнику наводить оружие на цели. Губернатор призвал жителей региона относиться к этим мерам с пониманием.

Подробнее о проблемах с интернетом в макрорегионе — в публикации «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова