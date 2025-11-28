Воронежская клининговая фирма хочет обанкротить КБХА

В Арбитражный суд Воронежской области поступило заявление местного ООО «Крисклин» Дениса Кудинова о признании банкротом АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). Сумма требований не раскрывается. Иск пока не принят к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание КБХА

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Здание КБХА

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В марте воронежский арбитраж взыскал с КБХА в пользу «Крисклин» 45,5 млн руб. задолженности по договорам на санитарное содержание, уборку зданий и благоустройство прилегающей территории, заключенным в 2023-2024 годах. Иск был подан в июне прошлого года и тогда же принят к производству.

По данным Rusprofile, в отношении КБХА возбуждено 1 тыс. исполнительных производств на 3 млрд руб. Остаток задолженности составляет 1,3 млрд руб. В арбитражных судах рассматривается 91 дело, где КБХА выступает ответчиком. Общая сумма требований к предприятию составляет 956 млн руб.

ООО «Крисклин» зарегистрировано в 2006 году в Воронеже. Уставный капитал — 1 млн руб. Основной вид деятельности — уборка жилых зданий и нежилых помещений. Владелец и руководитель — Денис Кудинов. Выручка общества в 2024 году составила 301 млн руб., чистая прибыль — 6 млн руб. АО «КБХА» входит в Воронежский центр ракетного двигателестроения, интегрировано в АО «НПО Энергомаш» «Роскосмоса». Компания зарегистрирована в 2004 году в Воронеже с уставным капиталом 21,4 млрд руб. Основной вид деятельности — исследования и разработки в области естественных и технических наук. Директор — Александр Печагин. Актуальные финпоказатели не раскрываются.

На прошлой неделе в Арбитражный суд Воронежской области поступил второй иск ПАО «ТНС энерго Воронеж» к КБХА. Сумма требований составляет 52,2 млн руб. Он был принят к производству, судебное заседание назначено на 13 января 2026 года.

В КБХА отмечали, что у предприятия заключены контракты до 2028 года и что в настоящее время «ведется работа с заказчиками по заключению долгосрочных договоров до 2035 года». «Несмотря на то, что предприятие столкнулось с финансовыми сложностями, речи о какой-либо критической ситуации не идет. Проводятся меры по стабилизации финансово-экономического положения. Благодаря принятому в 2025 году национальному проекту "Космос" деятельность, а это серийное производство и перспективная продукция, спланирована по всем направлениям на десятилетие вперед»,— заявлял директор КБХА Александр Печагин.

В июле петербургское ООО производственное предприятие «Метмаш» сообщило о намерении обратиться в арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании КБХА несостоятельным из-за задолженности в 11 млн руб. Однако такое дело в картотеке арбитражных судов до сих пор не опубликовано.

Егор Якимов