Никто не выкупил липецкие и курские юрлица украинской «Конти» за 4,8 млрд
Аукцион по реализации национализированных юрлиц украинской кондитерской группы «Конти» признан несостоявшимся. Никто не подал заявки на участие в торгах по продаже акций курского АО «Конти-Рус» и 100% долей в липецких ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и курском ООО «Кэндимакс». Стартовая цена лота составляла 4,8 млрд руб., следует из документации тендера.
Фабрика «Конти» в Курске
Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ
Пакет акций «Конти-Рус» насчитывает 42 036 ценных бумаг общей номинальной стоимостью 155,5 млн руб. Совокупная площадь земельных участков под активами компаний достигает 17,9 га. Недвижимость «Конти-Рус» расположена в Курске и Иванове, КЦ «Мерлетто» — в селе Косыревка Липецкой области. Местонахождение активов «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» не раскрывается. Общая численность персонала четырех компаний составляет 30,1 тыс. человек, при этом в «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» работают один и два сотрудника соответственно.
В ноябре 2023 года Ленинский райсуд Курска решил обратить в доход государства акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале ООО «Кондитерский центр "Мерлетто"», ООО «Мерлетто капитал» и ООО «Кэндимакс». Руководившая «Конти-Рус» с 2018 по 2020 год Елена Симаненко оспаривала это решение, но безуспешно. Параллельно суд запретил на территории России и признал экстремистской деятельность восьми фигурантов, которые, по данным Генпрокуратуры, контролировали указанные юридические лица и финансировали украинские вооруженные формирования. В их числе экс-министр инфраструктуры Украины при президенте Викторе Януковиче Борис Колесников, считающийся фактическим владельцем группы «Конти».