94 млрд на промышленность в Татарстане и срок для Казанца по делу Ларисы Долиной

На развитие промышленности Татарстана за девять месяцев 2025 года привлекли 94 млрд из федерального бюджета. Из этой суммы 86 млрд руб. пришлись на целевые субсидии, направленные на компенсацию затрат предприятий, развитие индустриальных парков и др.

Житель Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев получили реальные сроки лишения свободы по делу Ларисы Долиной. По версии следствия, в 2023 году мошенники позвонили певице и убедили ее перевести накопления на якобы безопасные счета и продать квартиру. Позже сделка была отменена судом.

Верховный суд Татарстана оставил замглавы Актанышского района в СИЗО. Ильшата Габдулхаева подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки на 1,4 млн руб.

Татарстану сократят федеральное финансирование ЖКХ до 2,5 млрд руб. из-за опережения графика. Объем республиканского финансирования останется на уровне 2025 года. В 2025 году Татарстан направил на модернизацию сетей рекордные 13 млрд руб.

В Кировском районе Казани планируется строительство нового ЖК. Строительство начнется на участке площадью 3,13 га на ул. 1-я Вольная. Ранее проект подразумевал застройку участков на ул. Большая Крыловка жилых домов с пристроенными нежилыми помещениями и автостоянкой.

На ремонт участка трассы, соединяющей Марий Эл и Татарстан, выделят 747,4 млн руб. В рамках проекта будет капитально отремонтирован участок протяженностью 3,2 км. Финансирование будет обеспечиваться из федерального бюджета.

В Казани установят 37 новогодних елочных городков. Одна ель появится в Вахитовском районе, шесть — в Приволжском, 14 — в Советском, по пять — в Кировском и Московском, две — в Ново-Савиновском, три — в Авиастроительном районах.

