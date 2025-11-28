В этом году во всех районах Казани заработают 37 елочных городков. Первую праздничную ель уже установили на площади у ДК Химиков в Московском районе: дерево украсили шарами, флажками и светящейся звездой. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани установят 37 новогодних елочных городков

Монтаж остальных елей начнется в начале декабря. Одна появится в Вахитовском районе, в Приволжском районе появятся шесть новогодних деревьев, в Советском — 14, в Кировском и Московском — по пять, в Ново-Савиновском — две, в Авиастроительном — три, а в префектуре «Старый город» установят одну ель.

В день открытия городков пройдут театрализованные представления, концерты и встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Ранее сообщалось, что главная городская ель обойдется бюджету в 18,2 млн руб.

Анна Кайдалова