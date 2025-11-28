В Кировском районе Казани разрешено строительство нового жилого комплекса на участке площадью 3,13 га по адресу ул. 1-я Вольная. Соответствующий акт историко-культурной экспертизы опубликовал Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

В Кировском районе Казани планируется строительство нового ЖК

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ





Ранее проект подразумевал застройку участков на ул. Большая Крыловка многоквартирными жилыми домами со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и автостоянкой, ее заменили на строительство жилого комплекса на ул. 1-я Вольная.

Археологические исследования показали, что на территории будущей стройки не обнаружено археологических материалов, следов поселений, захоронений, курганов или иных объектов, обладающих признаками культурного наследия.

Проект застройки не несет угрозы объектам культурного наследия, а участок может быть использован для проведения хозяйственных работ.

Анна Кайдалова