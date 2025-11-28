Житель Казани получил семь лет тюрьмы по делу Ларисы Долиной

Балашихинский городской суд Подмосковья огласил приговор фигурантам дела о мошенничестве в отношении Ларисы Долиной. Среди осужденных — уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Мария Лукина, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2023 году телефонные мошенники, звонившие певице, убедили ее перевести накопления на «безопасные счета» и продать квартиру. Позже сделка была отменена судом.

Всего осуждены четверо: Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Анжела Цырульникова и Андрей Основа. Установлено, что Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за разбой и вымогательство.

Казанец получил 7 лет заключения в колонии строгого режима, а житель Йошкар-Олы также получил 7 лет, но в колонии особого режима. Оба должны выплатить штрафы в размере 900 тыс. руб.

Анна Кайдалова