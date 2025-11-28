Татарстану сократят федеральное финансирование ЖКХ из-за опережения графика

Федеральное финансирование модернизации коммунальной инфраструктуры Татарстана в 2026 году сократится до 2,5 млрд руб. Причиной стало досрочное выполнение части запланированных работ. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин в интервью «Интерфаксу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстану сократят федеральное финансирование ЖКХ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Татарстану сократят федеральное финансирование ЖКХ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По словам министра, часть мероприятий выполнена опережающими темпами уже в текущем году. Объем республиканского финансирования сокращаться не будет и останется на уровне 2025 года.

В 2025 году Татарстан направил на модернизацию сетей рекордные 13 млрд руб. По федеральной и республиканской программам реализовано 144 объекта, заменено более 400 км сетей. Треть коммунальных сетей республики — более 9 тыс. км — по-прежнему нуждается в замене.

В 2026 году в Татарстана произойдет двухэтапное повышение тарифов на ЖКУ. Первое — на 1,7% — запланировано на 1 января и связано с увеличением ставки НДС. Второе — на 13,4% — произойдет в октябре.

Анар Зейналов