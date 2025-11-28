На развитие промышленности Татарстана привлекли 95 млрд из федерального бюджета

В Татарстан за девять месяцев 2025 года поступило 94 млрд руб. федеральной поддержки, направленной на развитие промышленного сектора. Об этом сообщила пресс-служба министерства промышленности и торговли республики.

На заседании рабочей группы в Нижнекамске первый заместитель министра промышленности и торговли республики Родион Карпов рассказал, что из этой суммы 86 млрд руб. составили целевые субсидии, которые направили на компенсацию затрат предприятий, развитие индустриальных парков, проведение НИОКР и другие направления. Еще 8 млрд руб. предприятия получили в виде льготных займов через Фонд развития промышленности.

Ранее сообщалось, что Госсовет Татарстана утвердил бюджет республики на 2026 год, в следующем году объем федеральных средств, которые поступят в Татарстан, составит 50,3 млрд руб.

Анна Кайдалова