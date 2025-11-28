На капитальный ремонт участка трассы А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск — М-7 «Волга» на отрезке с 92 км по 95 км выделят 747,4 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На ремонт участка трассы, соединяющей Марий Эл и Татарстан, выделят 747,4 млн

Контракт рассчитан на два года: 508,9 млн руб. выделят на работы в 2026 году, 238,5 млн руб. — в 2027 году.

Работы начнутся 15 января 2026 года и должны завершиться 9 октября 2027 года. В рамках проекта будет капитально отремонтирован участок протяженностью 3,2 км.

Финансирование будет обеспечиваться из федерального бюджета. Заказчиком выступает «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона».

Ранее сообщалось, что на ремонт дорог в Марий Эл направили более 916 млн руб.

Анна Кайдалова