Денис Паслер заявил об отсутствии недовольства к работе мэра Екатеринбурга

К работе властей Екатеринбурга возникают вопросы, однако городская администрация оперативно предпринимает действия для устранения проблем, рассказал губернатор Свердловской области Денис Паслер на пресс-конференции. Глава региона отметил, что периодически озвучивает замечания мэру Алексею Орлову, однако призвал не относиться к ним как к «жесткой критике». «Когда будет мое недовольство, поверьте, вы об этом узнаете очень быстро»,— заверил господин Паслер.

Губернатор пояснил, что большое внимание к проблемам Екатеринбурга связано с размерами города, числом жителей и высокой активностью на территории. «Не ошибается тот, кто ничего не делает. В этом смысле, если ты делаешь работу, хорошо или плохо, скорее всего, будут моменты, за которые можно пожурить, за которые нужно хвалить»,— добавил он.

С этим губернатор признал, что вопросы есть ко всем 94 главам муниципалитетов Свердловской области. «Для меня главные аргументы, кто как реагирует на них, и хочет, может ли он их решать, и заинтересован ли в этом»,— пояснил Денис Паслер.

Глава региона подчеркнул, что переназначение мэра не избавляет его от риска досрочной отставки. «Почему вы считаете, что кто-то должен обязательно отработать ровно столько, сколько положено нормами уставов и документов. У нас с вами пример есть, Евгений Владимирович (Куйвашев, возглавлял Средний Урал в 2012-2025 годах. — "Ъ-Урал") не доработал срок полномочий, поэтому всякое бывает, что называется»,— добавил Денис Паслер.

Полномочия Алексея Орлова истекают в феврале 2026 года, однако градоначальник заявил о планах продолжить работу на посту мэра до 2031 года. Свердловское реготделение «Единой России» уже внесло его кандидатуру на рассмотрение конкурсной комиссии. По данным на 28 ноября, на пост главы Екатеринбурга также претендуют руководитель свердловского реготделения «Новых людей» Ирина Виноградова и мэр Сысерти Дмитрий Нисковских, который был выдвинут советом муниципальных образований Свердловской области. Прием документов на участие в конкурсе завершится 10 декабря.

Выборы мэра Екатеринбурга впервые пройдут по новому порядку, предусмотренному законом №-33 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Согласно ему, градоначальника выбирают депутаты думы из двух и более кандидатов, предложенных губернатором. Он выберет их из числа претендентов, рекомендованных комиссией по рассмотрению кандидатур.

Василий Алексеев