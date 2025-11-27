Главные новости за 27 ноября. Кавказ

Проект бюджета Ставропольского края на 2026 год, утвержденный Думой края, предусматривает объем расходов почти в 222 млрд руб., что на треть превышает показатели четырехлетней давности. Основной акцент сделан на социальную направленность бюджета с планируемой индексацией социальных выплат и зарплат бюджетников на 10% с 1 января и еще на 10% — с 1 июля 2026 года.

АО «Мостоотряд-99» стало единственным участником и победителем тендера на строительство инженерных сетей всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Каспийский прибрежный кластер» в Дербентском районе Дагестана стоимостью 5,4 млрд руб.

В Ставропольском крае количество предложений о подработке для новичков в банковской и финансовой сфере за десять месяцев 2025 года увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Налоги от туристического бизнеса в Северной Осетии за год выросли в 2,4 раза и составили 14,7 млн руб. Рост налоговых поступлений связывают с господдержкой туротрасли: за прошедший год налоговые выплаты от бизнеса, воспользовавшегося мерами поддержки, увеличились почти вдвое и превысили эту сумму.

Правительство Ставропольского края официально утвердило стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года с перспективой до 2036 года. Документ содержит 53 целевых показателя, направленные на долговременный рост и интеграцию в национальную стратегию развития России. Среди ключевых целей — увеличение валового регионального продукта до 1,8 млн руб. на человека, рост инвестиций в основной капитал в пять раз и увеличение объема экспорта до $202,3 млн.

Руководитель комитета по организации транспортного обслуживания населения Ставрополя Дмитрий Щербаков раскритиковал тариф в 40 руб. на автобусы. Региональная тарифная комиссия (РТК) установила эту цену для регулируемых маршрутов краевого центра.