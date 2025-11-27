Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Расходная часть бюджета Ставрополья 2026 года достигнет 222 млрд рублей

Проект бюджета Ставропольского края на 2026 год, утвержденный Думой края, предусматривает объем расходов почти в 222 млрд руб., что на треть превышает показатели четырехлетней давности, сообщает управление информполитики и пресс-служба губернатора и правительства региона.

Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Основной акцент сделан на социальную направленность бюджета с планируемой индексацией социальных выплат и зарплат бюджетников на 10% с 1 января и еще на 10% с 1 июля 2026 года. В бюджете продолжится модернизация здравоохранения и образования с финансированием свыше 71 млрд руб. Эти средства направят на ремонт образовательных и медицинских учреждений, закупку оборудования, транспорта для медиков, а также обеспечение льготников бесплатными лекарствами. Почти 13 млрд руб. выделят на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в различных районах края и городах Кавказских Минеральных вод, включая проект увеличения мощности водозабора Сенгилеевского водохранилища, который стартует в 2027 году и обеспечит качественную воду для около миллиона человек.

На обновление дорожной сети регион выделит 21,8 млрд руб., из которых треть пойдет на местные дороги. Кроме того, в 2026 году продолжится реализация 11 национальных проектов с общим бюджетом в 27 млрд руб. Несмотря на жесткие ограничения по ресурсам, власти региона под руководством губернатора Владимира Владимирова подчеркнули необходимость точного контроля реализации проектов до начала следующего года для качественного и своевременного исполнения работ.

Глава региона отметил, что сформированный бюджет позволит решить ключевые задачи, среди которых — повышение соцвыплат и зарплат, укрепление коммунальной и социальной инфраструктуры. Благодаря поддержке федерального правительства в бюджете также предусмотрены целевые средства для капитального ремонта, строительства и улучшения качества жизни населения Ставрополья.

Станислав Маслаков

