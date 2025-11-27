Банки Ставрополья увеличили предложения подработки новичкам в 2,4 раза

В Ставропольском крае количество предложений о подработке для новичков в банковской и финансовой сфере за десять месяцев 2025 года увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные исследования экспертов Авито Подработки.

На втором месте по темпам роста оказалась сфера доставки и грузоперевозок — здесь число предложений частичной занятости без требований к опыту выросло в 2,4 раза. Замыкает тройку лидеров область телекоммуникаций и связи с ростом в 2,3 раза.

По всей России лидером по увеличению вакансий для новичков стала доставка, грузоперевозки и логистика — рост составил 42%. Гостиничный бизнес и туризм показали прирост в 37%, маркетинг, реклама и PR — в 26%.

«Рынок частичной занятости становится все более доступным для новичков. Бизнес все чаще готов брать людей без опыта и обучать их на месте, если необходимо, особенно это заметно в доставке и логистике, где стабильно высокий спрос на исполнителей и всегда нужны рабочие руки»,— отметил Сергей Яськин, руководитель сервиса Авито Подработка.

Активность соискателей также растет: за январь-октябрь число откликов новичков на вакансии в общепите увеличилось в 2,3 раза, в складской логистике и доставке — в 2,2 раза.

Тат Гаспарян