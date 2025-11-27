Власти Ставрополья утвердили стратегию развития до 2036 года

Правительство Ставропольского края официально утвердило стратегию социально-экономического развития региона до 2030 года с перспективой до 2036 года. Документ содержит 53 целевых показателя, направленных на долговременный рост и интеграцию в национальную стратегию развития России. Среди ключевых целей — увеличение валового регионального продукта до 1,8 млн руб. на человека, рост инвестиций в основной капитал в пять раз и увеличение объема экспорта до 202,3 млн долларов.

Кроме того, в стратегии заложен рост денежных доходов населения на 86% по сравнению с 2020 годом, двукратное увеличение вовлеченности молодежи в добровольческую и общественную деятельность, а также снижение износа коммунальной инфраструктуры до 67,3%. Документ предусматривает не только экономические меры, но и социальные проекты, которые призваны повысить качество жизни и укрепить кадровый потенциал региона.

Для реализации стратегии будет разработан детальный план мероприятий, включающий государственные программы и региональные проекты. Особое внимание уделят развитию кадров, обучению и мотивации квалифицированных специалистов в различных отраслях. Министр экономического развития Ставрополья Антон Доронин подчеркнул, что стратегии следует комплексный подход, охватывающий экономический рост и социальное благополучие населения.

Стратегия отражает новые национальные цели и предусматривает создание конкурентоспособной экономики, устойчивое развитие и инновационное технологическое обновление отраслей. Проект прошел межведомственное обсуждение и находится на стадии согласования в федеральных органах, что обеспечивает согласованность региональных планов с задачами федерального центра.

Утвержденная стратегия станет основным документом, задающим курс Ставропольского края на ближайшие десятилетия и нацелена на устойчивое социально-экономическое развитие в условиях современных вызовов и возможностей региона.

Станислав Маслаков