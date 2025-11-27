Налоги от турбизнеса в Северной Осетии за год выросли в 2,4 раза

Налоги от туристического бизнеса в Северной Осетии за год выросли в 2,4 раза и составили 14,7 млн рублей, сообщил министр экономического развития республики Марат Сокаев в интервью «Это Кавказ».

Рост налоговых поступлений связывают с господдержкой туротрасли: за прошедший год налоговые выплаты от бизнеса, воспользовавшегося мерами поддержки, увеличились почти вдвое и превысили эту сумму. В рамках региональной стратегии развития туризма ставится задача существенно расширить номерной фонд и создать тысячи новых рабочих мест к 2035 году.

В 2024–2025 годах в регионе реализуются семь инвестиционных проектов в гостиничном секторе с созданием около 100 единиц номерного фонда. Для поддержки турбизнеса через программу льготного кредитования объем кредитного портфеля достиг 13,4 млрд руб. За два последних года Северной Осетии выделили почти 594 млн руб. субсидий на создание модульных средств размещения и дополнительно 98,8 млн руб. грантов на развитие агротуризма. Такая комплексная поддержка способствовала росту активности в отрасли и привлечению новых инвестиций.

Налоговые поступления в бюджет республики за январь—сентябрь 2025 года составили 15,3 млрд руб., что на 19% выше показателя аналогичного периода 2024 года, отмечают региональные власти. Введение туристического налога, стартовавшее с 2025 года, также усиливает финансовую базу для развития туристической инфраструктуры и стимулирует дальнейшее расширение бизнеса в этой сфере. Местные компании обязаны уплачивать туристический налог с выручки от предоставления временного проживания, который в 2025 году не превышает 1%.

В совокупности меры поддержки и налоговая политика создают условия для устойчивого развития туризма в Северной Осетии, структурно укрепляя экономику региона и обеспечивая рост занятости. Продолжается активное привлечение инвестиций, планируется расширение гостиничной базы, что позволит республике сохранить лидерство в туристическом сегменте Северного Кавказа при сохранении темпов роста отрасли.

Станислав Маслаков