В транспортном комитете Ставрополя назвали недостаточным тариф в 40 рублей

Руководитель комитета по организации транспортного обслуживания населения Ставрополя Дмитрий Щербаков раскритиковал тариф в 40 руб. на автобусы. Региональная тарифная комиссия (РТК) установила эту цену для регулируемых маршрутов краевого центра. Дмитрий Щербаков высказался на круглом столе с общественниками и перевозчиками, пишет ИА Stavropol.Media.

Чиновник заявил, что перевозчикам не хватает этих денег для качественной работы. «Для жителей это нехорошо, но надо выбирать — либо качественный, вовремя приезжающий транспорт, либо низкая цена», — цитирует издание. Министерство дорожного хозяйства Ставрополья предлагало 48 рублей, однако РТК снизила тариф до 40.

Дмитрий Щербаков перечислил ключевые проблемы транспорта, которые мэрия решит после передачи полномочий от министерства. Задваиваются маршруты, нет выделенных полос, в части автобусов отсутствует безналичная оплата. Текущая цена проезда в троллейбусах Ставрополя — 25 руб., в автобусах она зависит от маршрута.

Решение РТК охватывает весь край: в Пятигорске трамваи подорожают до 45 руб. Перевозчики уже поднимают цены самостоятельно — на маршрутах №16, 16А, 20, 25, 28, 35м, 48 и 50 тариф вырастет до 50 руб. с ноября. Причина — удорожание горюче-смазочных материалов и запчастей. Министерство дорожного хозяйства обратилось в ФАС с просьбой проверить эти повышения на соответствие антимонопольному законодательству. На отдельных маршрутах цены взлетят раньше: №8 — до 40 руб. с 14 ноября, №24 — до 70 руб. с 15 ноября, №29 и 22 — до 60 руб.

Жители жалуются на транспорт годами: до 90% перевозчиков игнорируют расписание, маршрутки переполнены, особенно после начала учебного года в сентябре. За сентябрь поступило 118 обращений, в шести случаях выявили нарушения и добавили машины.

