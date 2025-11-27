Главные новости к утру 27 ноября

Вашингтон готов обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для Украины только после заключения базового мирного соглашения. Об этом, по данным Politico, заявлял госсекретарь США Марко Рубио во время переговоров с европейскими коллегами.

UNAIDS заявило о самом серьезном спаде мировой борьбы с ВИЧ за последние десятилетия. Организация указала на дефицит финансирования и предостерегла: невыполнение целей по борьбе с ВИЧ может привести к 3,3 млн дополнительных случаев заражения к 2030 году.

В центре Вашингтона около Белого дома произошла стрельба. Были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Нападавшим, вероятно, оказался выходец из Афганистана. Президент США Дональд Трамп анонсировал массовые депортации.

Аргентина выдвинула кандидатуру генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на должность генерального секретаря ООН.

Полиция Гонконга арестовала троих человек из-за пожара, который произошел в жилом комплексе района Тай По. Среди них — двое директоров строительной компании и один инженер-консультант. Их подозревают в непредумышленном убийстве по меньшей мере 44 человек, передает издание HK01.