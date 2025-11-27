Меры по предотвращению ВИЧ в мире под угрозой из-за недостатка финансирования

Мировая борьба с ВИЧ переживает самый серьезный спад за последние десятилетия, сообщается в докладе UNAIDS (Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИД). Резкое сокращение международной помощи в борьбе с ВИЧ в 2025 году усугубило существующий дефицит финансирования. Это подорвало службы профилактики ВИЧ.

Из-за нехватки денег сократилась доступность доконтактной профилактики ВИЧ, прекращены программы для ключевых групп населения — молодежи и маргинализированных сообществ, утверждают в организации. Глава UNAIDS Винни Бьянима призвала мировых лидеров сохранить солидарность в борьбе с эпидемией.

По оценкам экспертов, невыполнение целей по борьбе с ВИЧ, предусмотренных следующей Глобальной стратегией по СПИДу, к 2030 году может привести к 3,3 млн дополнительных случаев заражения. Всего в мире 40,8 млн человек живут с ВИЧ, а 9,2 млн не получают необходимого лечения, утверждают в UNAIDS. По данным объединения, за 10 месяцев 2025 года 2,5 млн человек потеряли доступ к лекарствам в 2025 году из-за сокращения донорской помощи.

Тем не менее, как сообщают в организации, некоторые страны все остаются привержены к борьбе с инфекцией — например, США. Там указали и на развитие технологий для профилактики ВИЧ. В организации просят не останавливаться на достигнутом прогрессе.