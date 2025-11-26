Военнослужащих Нацгвардии США ранили при стрельбе около Белого дома

Два военнослужащих Нацгвардии США пострадали в результате стрельбы в Вашингтоне в 1,5 км от Белого дома, сообщает The Washington Post. Полиция округа Колумбия уже задержала подозреваемого в совершении нападения.

Стрельба произошла у станции метро Фаррагут-сквер. Как сообщил представитель пожарной службы, трех пострадавших с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. По словам американского президента, задержанный стрелявший также серьезно ранен. Он добавил, что преступник, которого президент назвал «животным», заплатит высокую цену за содеянное. Об этом президент написал в соцсети Truth Social. Господина Трампа во время стрельбы в Белом доме не было, он находится во Флориде.