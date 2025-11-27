Трамп анонсировал массовые депортации после стрельбы у Белого дома

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации по поводу стрельбы, произошедшей у Белого дома накануне. Он подтвердил, что человек, напавший на сотрудников Национальной гвардии США,— выходец из Афганистана. Господин Трамп потребовал повторной проверки всех афганцев, которые приехали в страну при прошлом президенте Джо Байдене, а также заявил, что Вашингтон примет меры, чтобы выдворить всех, кто не приносит пользу США.

«Прошлая администрация впустила 20 миллионов неизвестных и непроверенных иностранцев со всего мира, из мест, о которых вы даже не хотите знать. Ни одна страна не может терпеть такой риск для своего выживания... Мы должны заново провести проверку каждого иностранца, который въехал в США из Афганистана при Байдене, и мы должны принять все необходимые меры, чтобы обеспечить выдворение любого иностранца из любой страны, кому здесь не место, или кто не приносит пользы нашей стране»,— заявил господин Трамп (трансляцию вел Fox News).

Господин Трамп заявил, что это происшествие подчеркивает «единственную величайшую угрозу национальной безопасности» США. Он добавил, что суд над нападавшим будет быстрым и неизбежным.

Стрельба произошла накануне. Были ранены двое военнослужащих. Вице-президент Джей Ди Вэнс сообщал, что власти еще не знают мотивов преступления. В Вашингтон дополнительно направили еще 500 бойцов Нацгвардии, сообщил Дональд Трамп.