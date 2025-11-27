В Гонконге арестовали троих человек за гибель больше 40 жителей сгоревших домов

Полиция Гонконга арестовала троих человек из-за пожара, который произошел в жилом комплексе района Тай По. Среди них — двое директоров строительной компании и один инженер-консультант. Их подозревают в непредумышленном убийстве по меньшей мере 44 человек, передает издание HK01.

В гонконгской полиции на пресс-конференции заявили, что руководство строительной компании проявило грубую халатность: строители использовали материалы, которые, вероятно, не соответствуют стандартам пожарной безопасности. Это привело к быстрому распространению огня в домах, в которых недавно прошел капитальный ремонт.

В полиции не исключают новых арестов. Силовики пообещали проверить всех, кто участвовал в строительных работах: от генеральных подрядчиков до простых рабочих.

Пожар начался ночью 26 ноября и не был потушен до сих пор. Спасатели продолжают вытаскивать жителей из горящих многоквартирных домов, передает Associated Press. 279 человек считаются пропавшими без вести. Вечером накануне сообщалось о 36 местных человек, за это время экстренные службы подтвердили гибель еще восьми человек.

В жилом комплексе, который включает в себя восемь многоэтажных зданий, находится почти 2 тыс. квартир. В них живет около 4,8 тыс. человек. Около 900 жителей были эвакуированы в пункты временного размещения. На месте работает больше сотни пожарных.