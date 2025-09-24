Власти ХМАО сократили траты окружного бюджета на 13,7 млрд рублей

Расходы бюджета Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) на 2025 год составят 480,6 млрд руб. вместо запланированных 494,4 млрд руб., доходы региональной казны снизятся с ожидаемых 416,1 млрд руб. до 415,6 млрд руб. Соответствующие изменения в главный финансовый документ Югры одобрили депутаты окружного парламента. Губернатор Руслан Кухарук пояснил, что корректировки связаны с «макроэкономическими процессами на международной арене», которые привели к сокращению доходной части бюджета ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Руслан Кухарук

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Заместитель главы Югры — директор департамента финансов Вера Дюдина добавила, что изменения включают уменьшение объема поступлений от налога на прибыль организаций на 24,3 млрд руб. из-за снижения налоговой базы нефтедобывающих организаций, цен на энергоресурсы и курса доллара США к рублю. По словам госпожи Дюдиной, спад доходов удастся компенсировать за счет увеличения средств от уплаты налога на доходы физических лиц (11,1 млрд руб.), на имущество (12,7 млрд руб.) и уплаты акцизов (0,9 млрд руб.). Неналоговые поступления в 2025 году планируется поднять на 4,3 млрд руб. от изначально запланированного объема, безвозмездные поступления — сократить на 5,3 млрд руб. «В результате доходы бюджета на 2025 год сальдировано уменьшаются на 518,8 млн руб.»,— сказала она.

Руслан Кухарук подчеркнул, что правительство Югры сдвинуло часть расходных обязательств на 2026-2027 годы. «В большей части это касается выполнения обязательств в рамках заключенных контрактов, концессионных соглашений. Не нужно испытывать иллюзий, если подрядчик на протяжении нескольких лет себя не зарекомендовала в качестве той организации, которая свои обязательства не выполняет, то нужно принимать меры и высвобождать средства»,— пояснил он. Господин Кухарук заверил, что власти округа и муниципалитетов «выполнять все ранее взятые обязательства». «Мы их не вычеркиваем, мы принимаем решение, которое адекватно конкретной ситуации»,— сказал губернатор.

Глава ХМАО добавил, что окружное правительство направит сэкономленные средства на «приоритетные направления». В их числе Руслан Кухарук назвал поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их родственников, молодых и многодетных семей, представителей коренных малочисленных народов Севера.

Югорские депутаты изначально приняли бюджет на 2025 год с параметрами 406 млрд руб. по доходам и 465,2 млрд руб. по расходам. Дефицит планировался в объеме 58,8 млрд руб. В мае парламентарии одобрили поправки в документ, согласно которым доходы ХМАО увеличились на 9,8 млрд руб. (до 416,1 млрд руб.), расходы — на 29,3 млрд руб. (до 494,5 млрд руб.). Дефицит бюджета тогда вырос до рекордных 78,3 млрд руб.

Василий Алексеев