Главные новости Черноземья за 26 ноября: Воронеж, Белгород, Липецк, Тамбов, Курск

События среды: выбор «Ъ-Черноземье»

Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск банка ВТБ к крупнейшему в регионе производителю яблок — ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» на 142,4 млн руб. Это произошло на фоне ликвидации компании и инициирования в ее отношении банком ВТБ дела о банкротстве. На ЦЧПЯК уже наложены ограничительные меры, запрещающие ей ряд манипуляций с активами, однако совершить ликвидацию компания все еще может.

Городская дума Воронежа на третьем заседании обновленного шестого созыва утвердила поправки, ограничивающие возможность журналистов вести прямые трансляции, видеозаписи и фотосъемку заседаний с помощью смартфонов, а также присутствовать непосредственно в зале заседаний. Для работы представителей прессы выделят отдельное помещение, из которого они смогут наблюдать за заседанием по трансляции.

В Белгороде, где уже месяц не работает уличное освещение, власти рассматривают введение локальных мер по восстановлению света на участках с повышенной аварийностью. Глава городской администрации Валентин Демидов, по словам губернатора, занимается поиском технического решения, которое позволит включить освещение на светофорах и переходах.

Дорожное агентство Липецкой области заключило контракт на выполнение третьего этапа дорожного ремонта в регионе в 2026 году с ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Компания снизила начальную цену с 865,5 млн до 762,2 млн руб. В конкурсе участвовали четыре организации, их названия не раскрываются. При этом ценовые предложения конкурентов были больше: от 766,5 до 856,5 млн руб.

Администрация Тамбова объявила сразу несколько аукционов на привлечение коммерческих кредитов. Общая сумма начальной максимальной цены контрактов составляет 605,3 млн руб., при этом бюджетные расходы по их обслуживанию оцениваются в 242 млн руб.

А жители Курской области наоборот решили приумножать сбережения. За девять месяцев этого года они заключили 28,5 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений, пополнив счета на 821 млн руб. С января 2024 года общий объем участия курян достиг 2,7 млрд руб., сообщили в региональном управлении Центробанка.

Анна Швечикова