«Липецкдоравтоцентр» отремонтирует дороги в регионе за 762 млн рублей

ОКУ «Дорожное агентство Липецкой области» заключило контракт на третий этап ремонта дорог в регионе в 2026 году с ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Предприятие снизило начальную цену контракта с 865,5 млн руб. до 762,2 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Всего в конкурсе участвовали четыре компании. Названия проигравших не раскрываются, но известно, что они оценили свои услуги в 766,5–856,5 млн руб.

Победителю предстоит восстановить пять участков дорог общей протяженностью 36,8 км в Грязинском, Добринском, Добровском и Хлевенском районах. В перечень работ входят удаление изношенных слоев, обновление дорожной одежды, обустройство съездов, укрепление обочин, установка знаков и так далее. Их нужно выполнить с 1 апреля до 30 октября 2026 года.

По данным Rusprofile, ОГУП «Липецкдоравтоцентр» было зарегистрировано в Липецке в августе 2003 года. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал — 16,3 млн руб. Права учредителей осуществляют министерство имущественных и земельных отношений Липецкой области и министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Гендиректор — Антон Кононович. 2024 год предприятие закончило с выручкой 4,1 млрд руб. и чистой прибылью 2,7 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 3,1 млрд и 3 млн соответственно. С 2011 года «Липецкдоравтоцентр» выиграл 788 госконтрактов на 37 млрд руб. На сегодня организация находится в процессе реорганизации, после завершения которой ОГУП будет ликвидирован.

Предыдущий конкурс с начальной ценой в 857 млн руб. не состоялся, так как на него была подана только одна заявка, соответствовавшая требованиям.

Согласно порталу госзакупок, подряды на первую, вторую и четвертую очереди ремонта липецких дорог в 2026 году также достались «Липецкдоравтоцентру». Общая стоимость заключенных контрактов составила 2,5 млрд руб. Пятую очередь работ выполнит воронежское ООО «Дорожник» Натальи и Артура Абрамян за 843,4 млн руб.

Алина Морозова