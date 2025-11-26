ВТБ отсудил у воронежского производителя яблок 142 млн на фоне ликвидации

Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск банка ВТБ с требованиями на 142,4 млн руб. к крупнейшему в регионе производителю яблок — ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК). Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Судебный процесс был инициирован в конце марта этого года: банк подал иск на 142,4 млн руб. Содержание требований в материалах дела не раскрывалось, однако из резолютивной части решения следует, что речь идет о задолженности по кредитным соглашениям. В качестве третьих лиц были заявлены ООО «Яблочный спас» и его генеральный директор Валерий Литвиненко, а также генеральный директор ЦЧПЯК Юрий Замятин.

В конце октября ВТБ обратился в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании ЦЧПЯК банкротом. Сумма и характер требований в судебных документах пока не раскрыты. Иск был принят к производству, его рассмотрение назначено на 9 февраля. Одновременно в отношении компании введены обеспечительные меры. Они предусматривают запрет на отчуждение и обременение 2/105 долей земельных участков, указанных в заявлении банка, а также запрет на досрочное расторжение договоров аренды. Управлению Росреестра по Воронежской области запрещено совершать регистрационные действия, связанные с имуществом компании, а Распатенту — регистрировать отчуждение или передачу третьим лицам прав на два товарных знака, принадлежащих должнику.

Компания предпринимает встречные действия. С 5 ноября ЦЧПЯК, по информации Rusprofile, находится в процедуре ликвидации. Ликвидатором назначен генеральный директор Юрий Замятин. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев, начиная с 21 ноября. Источник «Ъ-Черноземье», знакомый ситуацией с компанией, отметил, что процедура ликвидации может затронуть интересы всех кредиторов производителя яблок — не только ВТБ, но и других контрагентов, ранее заявлявших о каких-либо требованиях к ЦЧПЯК. При этом ВТБ, как отметил источник «Ъ-Черноземье», пока не заявлял обеспечительных мер, позволяющих остановить непосредственно процесс ликвидации, а не только предотвратить отчуждение имущества.

Еще один иск от ВТБ к производителю яблок поступил в арбитраж в конце сентября. Тогда банк просил обратить взыскание на заложенное имущество общей стоимостью 2,4 млрд руб. Заявление до 28 ноября оставлено без движения из-за неполной уплаты госпошлины.

Кроме того, последнее разбирательство между банком и ЦЧПЯК рассматривает Арбитражный суд Москвы. Сумма претензий составляет 210,4 млн руб., сведения о происхождении задолженности в материалах дела отсутствуют. Заседание суда было назначено на 24 ноября, однако его результаты пока не опубликованы.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2024 году выручка общества составила 446 млн руб., чистый убыток — 26 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин.

