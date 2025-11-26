Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ВТБ отсудил у воронежского производителя яблок 142 млн на фоне ликвидации

Арбитражный суд Воронежской области полностью удовлетворил иск банка ВТБ с требованиями на 142,4 млн руб. к крупнейшему в регионе производителю яблок — ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК). Это следует из данных картотеки арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебный процесс был инициирован в конце марта этого года: банк подал иск на 142,4 млн руб. Содержание требований в материалах дела не раскрывалось, однако из резолютивной части решения следует, что речь идет о задолженности по кредитным соглашениям. В качестве третьих лиц были заявлены ООО «Яблочный спас» и его генеральный директор Валерий Литвиненко, а также генеральный директор ЦЧПЯК Юрий Замятин.

В конце октября ВТБ обратился в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением о признании ЦЧПЯК банкротом. Сумма и характер требований в судебных документах пока не раскрыты. Иск был принят к производству, его рассмотрение назначено на 9 февраля. Одновременно в отношении компании введены обеспечительные меры. Они предусматривают запрет на отчуждение и обременение 2/105 долей земельных участков, указанных в заявлении банка, а также запрет на досрочное расторжение договоров аренды. Управлению Росреестра по Воронежской области запрещено совершать регистрационные действия, связанные с имуществом компании, а Распатенту — регистрировать отчуждение или передачу третьим лицам прав на два товарных знака, принадлежащих должнику.

Компания предпринимает встречные действия. С 5 ноября ЦЧПЯК, по информации Rusprofile, находится в процедуре ликвидации. Ликвидатором назначен генеральный директор Юрий Замятин. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев, начиная с 21 ноября. Источник «Ъ-Черноземье», знакомый ситуацией с компанией, отметил, что процедура ликвидации может затронуть интересы всех кредиторов производителя яблок — не только ВТБ, но и других контрагентов, ранее заявлявших о каких-либо требованиях к ЦЧПЯК. При этом ВТБ, как отметил источник «Ъ-Черноземье», пока не заявлял обеспечительных мер, позволяющих остановить непосредственно процесс ликвидации, а не только предотвратить отчуждение имущества.

Еще один иск от ВТБ к производителю яблок поступил в арбитраж в конце сентября. Тогда банк просил обратить взыскание на заложенное имущество общей стоимостью 2,4 млрд руб. Заявление до 28 ноября оставлено без движения из-за неполной уплаты госпошлины.

Кроме того, последнее разбирательство между банком и ЦЧПЯК рассматривает Арбитражный суд Москвы. Сумма претензий составляет 210,4 млн руб., сведения о происхождении задолженности в материалах дела отсутствуют. Заседание суда было назначено на 24 ноября, однако его результаты пока не опубликованы.

Какие крупные судебные конфликты уже возникали вокруг ЦЧПЯК

Читать далее

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2024 году выручка общества составила 446 млн руб., чистый убыток — 26 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин.

Анна Швечикова, Сергей Калашников