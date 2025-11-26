На обесточенных улицах Белгорода могут включить свет над пешеходными переходами

В Белгороде, где уже месяц отключено уличное освещение, власти готовят меры по частичному восстановлению света на участках с повышенной аварийностью. Вопрос о локальном подключении света на пешеходных переходах был поднят в ходе ежедневного эфира губернатора Вячеслава Гладкова сегодня, 26 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Харьковская гора без света

Фото: Ъ-Черноземье Харьковская гора без света

Фото: Ъ-Черноземье

Глава региона заявил, что администрация Белгорода ищет «оптимальное решение» для обеспечения светом перекрестков и переходов. «Надеюсь, Валентин Валентинович уже в ближайшее время сможет обеспечить подключение на пешеходных переходах»,— прокомменитровал проблему губернатор.

Господин Гладков напомнил, что освещение отсутствует не только в Белгороде, но и во всей агломерации, а также Валуйках. Он подчеркнул, что массовые обстрелы подстанций привели к серьезным повреждениям энергосистемы региона.

«Чуть больше месяца назад было по ошибке включено уличное освещение, это привело к последующему отключению в большей степени всей электроэнергии в жилых домах и квартирах на Харьковской горе»,— отметил он, подчеркивая, что энергосистема поражена и требует принятия сверхмер.

По его словам, вопрос уличного освещения обсуждался на заседании оперативного штаба, действующие ограничения были поддержаны силовыми структурами. Губернатор добавил, что приоритетным направлением остается обеспечение безопасности пешеходов, в том числе за счет дополнительных мер предосторожности. В частности, власти собираются распространять светоотражающие наклейки через общественные организации и волонтеров, в первую очередь для младших школьников.

Глава городской администрации Валентин Демидов, по словам губернатора, занимается поиском технического решения, которое позволит включить освещение на светофорах и переходах. Однако даже это, подчеркнул господин Гладков, не решит проблему полностью, так как значительное число жителей продолжает переходить дороги в неорганизованных местах. «Надеемся на изменение оперативной обстановки в лучшую сторону и на максимальное внимание [жителей] при переходе улицы»,— сказал он.

Масштабные перебои возникли после ракетных ударов ВСУ по Белгороду: только 28 сентября погибли два человека, еще шестеро получили ранения. Обстрел энергетического объекта в областном центре привел к крупным отключениям в десяти муниципалитетах региона. Без света находились десятки детских садов, школ и магазинов, медицинские учреждения. Восстановить подачу света решили везде, кроме улиц облцентра.

Анна Швечикова