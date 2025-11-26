Власти Тамбова возьмут более 600 млн рублей коммерческого кредита на долги бюджета
Администрация Тамбова объявила сразу несколько аукционов на привлечение коммерческих кредитов. Общая сумма начальной максимальной цены контрактов по ним составляет 605,3 млн руб. Это следует из данных на портале госзакупок.
В первой закупке на 62,1 млн руб. речь идет о возобновляемой кредитной линии в банке суммой в 155,3 млн руб. Следующий аукцион включает кредитную линию на 80 млн руб. с лимитом 200 млн руб. Мэрия Тамбова планирует выбрать весь лимит в течение четырех дней — с 19 по 22 декабря. Срок кредитования установлен в 730 дней (два года).
В третьей закупке стоимостью 35,8 млн руб. администрация города намерена привлечь 90 млн руб. по аналогичной схеме. Стоимость обслуживания последней кредитной линии определена в 64 млн руб. Она предполагает займ у банка в размере 160 млн руб. Сроки использования средств в этих аукционах — с 12 по 15 декабря, а период кредитования совпадает с параметрами предыдуших процедур.
Заявки принимаются до 28 ноября и 4 декабря. Во всех документах заказчик указывает, что кредиты необходимы для покрытия дефицита бюджета Тамбова. Предусмотрена возможность досрочного погашения.
По подсчетам «Ъ-Черноземье», в бюджетах регионов Черноземья на будущий год фиксируется фактическое снижение доходов и расходов с учетом инфляции. Эта тенденция наблюдается с 2023 года. Поступивший в областную думу проект бюджета Тамбовской области на 2026 год существенных изменений в сравнении с прошлыми годами не содержит. Так, доходы планируются в объеме 79 млрд руб., расходы — 84,3 млрд руб., дефицит вырастет до 5,3 млрд руб. В проекте отмечается, что в 2026 году наиболее значительное сокращение финансирования ожидает сферу жилищно-коммунального хозяйства. Ее расходы уменьшатся на 30% — с 3,9 млрд руб. в 2025 году до 2,7 млрд руб в 2026-ом. При этом ЖКХ остается одной из наиболее проблемных отраслей региона. Для нее характерны системные сбои в работе концессионеров, включая неоднократные переносы сроков ремонта значимых объектов, что регулярно становится предметом рассмотрения региональных органов власти.
