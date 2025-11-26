Воронежские депутаты запретили журналистам снимать заседания на телефоны

Городская дума Воронежа на третьем заседании нового, шестого созыва внесла изменения в положения об аккредитации представителей средств массовой информации (СМИ). Согласно принятым поправкам, теперь журналисты не смогут вести прямые трансляции, видеозаписи и фотосъемку заседаний с помощью смартфонов, а также будут ограничены в возможности работать непосредственно в зале заседаний гордумы. Им оставят возможность наблюдать за работой парламентариев из специально оборудованного помещения по телевизору.

Как указано в проекте поправок, видеосъемка и фотосъемка в здании гордумы может проводиться аккредитованными представителями СМИ по согласованию времени и места их проведения с руководителем информационно-аналитического управления Русланой Переславцевой. Журналистам нельзя вмешиваться в ход мероприятия, для освещения которого они приглашены, а также перемещаться по залу. Исключением является лишь передвижение аккредитованных видеооператоров и фотокорреспондентов.

Интересно, что еще до принятия поправок в порядок аккредитации для журналистов уже были изменены условия участия в сегодняшнем заседании городской думы. Так, представителей СМИ не пустили в зал для проведения заседаний, разместив их в небольшой комнате, где проводилась трансляция. В том числе штатного фотокорреспондента «Ъ-Черноземье» сегодня не пустили в зал гордумы, сославшись на то, что он не аккредитован — это произошло также до момента принятия поправок. Ранее доступ всех журналистов на заседания гордумы (предыдущего созыва и первые два — нового) был свободным.

Против поправок в положение об аккредитации выступил депутат от «Справедливой России» Артем Рымарь. В своем Telegram-канале он написал, что они усложнят работу СМИ. Также на заседании Константин Ашифин (КПРФ) обратил внимание спикера Андрея Дьяченко («Единая Россия») на технические недостатки поправок: записи можно проводить не только на мобильные телефоны, но и на другую технику, которая в проекте поправок не указана.

«Прямая трансляция в этом зале с мобильного телефона позволяет вести. Есть профессиональное оборудование, которое записывает, в прямом эфире не освещает положение проведения заседания»,— разъяснил в ответ господин Дьяченко (вероятно, спикер имел в виду, что камеры фотокорреспондентов, в отличие от смартфонов, не могут вести прямую трансляцию.— «Ъ-Черноземье»).

Порядок аккредитации был изменен вскоре после того, как на первом заседании гордумы нового созыва произошел скандал, ставший публичным благодаря видеозаписям и прямам трансляциям со смартфонов журналистов. Участник специальной военной операции (СВО) Михаил Гамбург предложил свою кандидатуру на пост заместителя нового председателя — господина Дьяченко. Спикер не поддержал своего однопартийца и предложил на должность Олега Черкасова. Господин Гамбург резко раскритиковал это предложение, напомнив председателю о скандале, который произошел этим летом. В августе СМИ сообщали, что депутаты получают от господина Черкасова письма о необходимости сделать пожертвования в пользу ЕР. По словам Михаила Гамбурга, который владеет охранной компанией «Волк-безопасность», он тоже получил такое послание. После перепалки было анонсировано внутрипартийное разбирательство, о результатах которого не сообщалось.

Руководитель пресс-службы гордумы Руслана Переславцева подчеркнула, что «изменения в правила аккредитации вносятся не для того, чтобы каким-либо образом ограничить права журналистов, а чтобы обеспечить порядок в зале во время проведения заседаний», при этом «съемка запрещена на мобильный телефон во время перемещения по залу». «Подобные правила применяются в представительных органах власти соседнего Белгорода. В Санкт-Петербурге, например, нельзя проводить съемку без разрешения и без согласования с пресс-службой, а также нельзя вести фото и видеосъемку способами, мешающими ходу мероприятия. Учитывая небольшой размер большого зала думы, где проводятся заседания, количество людей, ведущих фото и видеосъемку в проходах, необходимо упорядочить. Депутаты не видят выступающих во время заседания, не могут беспрепятственно пройти к трибуне для выступления. Ограничения вводятся исключительно из этих соображений и не препятствуют работе журналистов»,— сказано в комментарии гордумы о сегодняшнем решении.

При этом в облправительстве нововведения муниципального парламента восприняли «с удивлением», сказал «Ъ-Черноземье» источник в региональной власти. «С учетом нынешних условий, обычный протокольный порядок гордуме точно не повредит. Но зачем потребовалось подобную инициативу громко проводить именно через решение депутатов, когда можно было ввести правила внутренним регламентом? Полагаем, скоро дума даст детальное пояснение причинам своего решения и надеемся, что оно никак не отразится на доступе журналистов к информации»,— заключил собеседник «Ъ-Черноземье» в региональной власти.

Сергей Толмачев, Ульяна Ларионова, Сергей Калашников