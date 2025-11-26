Жители Курской области внесли в программу долгосрочных сбережений 2,7 млрд
Куряне в 2025 году вложили в программу долгосрочных сбережений 821 млн рублей
За девять месяцев 2025 года жители Курской области заключили 28,5 тыс. договоров по программе долгосрочных сбережений (ПДС), пополнив свои счета на 821 млн руб. Общий объем участия курян с января 2024 года достиг 2,7 млрд руб. Об этом сообщили в региональном отделении Центробанка.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В целом по Черноземью объем взносов по ПДС в январе — сентябре 2025-го достиг 6,5 млрд руб. За этот период в программу вступили 249,4 тыс. жителей макрорегиона. Самую большую сумму — 1,9 млрд руб. — внесли жители Воронежской области.
С начала действия ПДС в январе 2024 года к ней присоединились 428,8 тыс. жителей Черноземья. Они пополнили свои счета на 21,7 млрд руб.
