Ушаков подтвердил визит Уиткоффа в Москву на следующей неделе

Достигнута предварительная договоренность о приезде спецпосланника президента США Стива Уиткоффа в Москву на следующей неделе, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, также приедут несколько представителей администрации США, «которые имеют отношение к украинским делам». Чиновник рассказал об этом журналисту Павлу Зарубину. Другие детали предстоящего визита господин Ушаков не привел.

Фото: Marco Bello / Reuters

Президент США Дональд Трамп накануне сообщил, что Стив Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе. К нему может присоединиться старший советник, зять господина Трампа Джаред Кушнер, который якобы тоже «вовлечен в процесс» мирного урегулирования. Портал Axios писал, что господа Уиткофф и Кушнер обсуждали подготовленный США мирный план с секретарем Совета нацбезопасности Украины Рустемом Умеровым и президентом Украины Владимиром Зеленским.

О разработанном США плане сообщили на прошлой неделе СМИ. Официально Белый дом не разглашает его содержание, но господин Трамп упомянул, что план сократили с 28 до 22 пунктов. По данным ABC, из новой версии убрали пункты об ограничении численности ВСУ и амнистии участников конфликта. Как утверждало Politico, также исключено требование о том, чтобы Украина «уступила Донбасс России».

