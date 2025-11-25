ABC: из мирного плана США исключили пункты о численности ВСУ и амнистии

В новой версии мирного плана США по российско-украинскому конфликту исключили пункты об ограничении численности Вооруженных сил Украины и амнистии участников конфликта. Об этом пишет ABC News со ссылкой на американского чиновника.

Как сообщала Politico, в сокращенном с 28 до 19 пунктов мирном плане также нет требования о том, «чтобы Украина уступила Донбасс России». В целом территориальные вопросы из документа исключили, писала газета. Источники Bloomberg рассказали, что российские чиновники назвали новую версию плана «провальной».

План администрации Дональда Трампа сократили после переговоров США и Украины в Женеве, а также консультаций с европейскими странами. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что российские власти не видели обновленную версию плана. По данным СМИ, сегодня в Абу-Даби министр армии США Дэн Дрисколл встречается с российскими представителями. Кремль информацию не подтвердил, но и не опроверг.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «План-то он план, но кто ж ему даст».

Лусине Баласян