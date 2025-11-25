Politico: из нового плана США по Украине убрали пункт про передачу Донбасса

В новом варианте американского плана по Украине, согласованном по итогам переговоров в Женеве, нет некоторых ключевых пунктов. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники. По информации издания, в сокращенном с 28 до 19 пунктов документе нет требования о том, «чтобы Украина уступила Донбасс России».

«А также (из плана убрали) другие деликатные вопросы, касающиеся территории Украины», — сказано в публикации.

Poitico подчеркивает, что получило информацию «от двух источников, знакомых с ходом переговоров». Именно этот вариант плана министр армии США Дэн Дрисколл представляет российской делегации на переговорах в Абу-Даби, указывает издание. Переговоры, по данным СМИ, начались вчера и продолжатся сегодня. В Москве информацию не подтверждали.

