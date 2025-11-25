Главные новости за 25 ноября. Кавказ

В октябре 2025 года годовая инфляция в Ставропольском крае замедлилась до 7,31%. Это ниже показателя по России в 7,71% и соответствует уровню Северо-Кавказского федерального округа. За месяц цены в крае выросли на 0,38% по сравнению с сентябрем, сообщают данные Росстата, которые приводит Центробанк.

К 20 ноября 2025 года все 33 муниципалитета Ставропольского края подтвердили свою готовность к осенне-зимнему периоду и получили паспорта готовности. Об этом отчитались в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Махачкалы по подозрению в оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

В апреле 2025 года в Ставрополе представитель коммерческой организации пытался передать сотруднику нефтегазовой компании коммерческий подкуп на сумму 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Выделенные полосы для общественного транспорта формируются на центральных проспектах Махачкалы в 2025 году в рамках программы повышения пропускной способности и сокращения времени в пути пассажиров, пишет РБК Кавказ со ссылкой на мэрию города.

Заселение мышевидных грызунов выявлено почти на половине обследованных сельхозземель Ставропольского края — на площади около 604 тыс. га из 1,4 млн га, охваченных мониторингом, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.