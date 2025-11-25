В Махачкале сделают выделенные полосы для автобусов на центральных проспектах

Выделенные полосы для общественного транспорта формируются на центральных проспектах Махачкалы в 2025 году в рамках программы повышения пропускной способности и сокращения времени в пути пассажиров, пишет РБК Кавказ со ссылкой на мэрию города.

На проспекте Имама Шамиля будет организована выделенная полоса на участке от улицы Агасиева до троллейбусного кольца, где нанесут дорожную разметку и установят необходимые знаки. В ближайшее время планируется продление выделенной полосы по всему проспекту. На проспекте Акушинского продолжаются работы по созданию аналогичной полосы, включающей демонтаж незаконных искусственных неровностей, обустройство бордюров, перекрытие части съездов с дублеров на центральный проспект и установку остановочных карманов на 20 участках дороги. Проект предусматривает закрытие 12 из 28 возможных съездов для обеспечения приоритета общественного транспорта и повышения комфортности поездок. Для контроля соблюдения правил движения будут установлены камеры фото- и видеофиксации нарушений.

Работы по проспекту Акушинского стартовали в октябре 2025 года по поручению мэра Джамбулата Салавова, который акцентирует внимание на том, что выделенные полосы сократят время в пути и сделают общественный транспорт более привлекательным для горожан. Параллельно с созданием полос в Махачкале вводят комплекс умных светофоров на центральных магистралях, что должно улучшить транспортный поток.

Также городская администрация продвигает обновление автобусного парка: с начала 2026 года в рейсы выйдут 84 новых автобуса разного класса — 11 больших, 57 средних и 16 малых, приобретённых в рамках программы льготного лизинга через АО «Государственная транспортная лизинговая компания».

Создание выделенных полос на двух основных проспектах является частью комплексной транспортной стратегии города, направленной на борьбу с пробками и неупорядоченной парковкой, а также на повышение комфорта и скорости движения пассажирского транспорта. Уже введен ряд ограничений, таких как закрытие части въездов и съездов, обустройство новых остановочных пунктов и установка бордюров, что в итоге увеличит пропускную способность магистралей и создаст условия для электронного контроля нарушений ПДД. Эти меры поддерживают долгосрочный план адаптации транспортной инфраструктуры Махачкалы к стандартам крупных городов России и учитывают растущий пассажиропоток.

Станислав Маслаков