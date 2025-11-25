Жителя Махачкалы подозревают в оправдании терроризма

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Махачкалы по подозрению в оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Дагестану.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что фигурант опубликовал в канале мессенджера, доступ к просмотру которого имеет неограниченное количество пользователей, видеозаписи, оправдывающие террористическую деятельность. Правоохранители продолжают закрепление доказательной базы.

Константин Соловьев