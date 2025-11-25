Все 33 муниципалитета Ставрополья получили паспорта готовности к зиме

К 20 ноября 2025 года все 33 муниципалитета Ставропольского края подтвердили свою готовность к осенне-зимнему периоду и получили паспорта готовности. Об этом отчитались в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В крае подготовили 905 котельных, 65 центральных теплопунктов и 1,2 тысячи километров теплосетей. Для обеспечения стабильной подачи тепла коммунальные службы заменили 19,4 километра ветхих теплосетей и 19 котлов, а также провели ремонт в 193 котельных.

Для предотвращения внештатных ситуаций сформировали готовность аварийных бригад и четыре передвижные котельные. Создан резерв из 161 автономного источника электроснабжения. Согласно требованиям Ростехнадзора, муниципалитеты должны были разработать планы действий при авариях, внедрить системы мониторинга состояния теплоснабжения и построить эффективный оперативно-диспетчерский контроль. Кроме того, подготовили дороги, запустили спецтехнику, подготовили городской транспорт и заготовили противогололедные материалы.

Министр ЖКХ Ставрополья Александр Рябикин отметил оперативность выполнения задач муниципалитетами и подчеркнул, что таким образом выполнен полный комплекс мероприятий по подготовке к отопительному сезону. Готовность отопительного комплекса и энергетической системы региона подтверждена на более чем 90%, включая ремонт коммунальных объектов и техническое обслуживание сетей электроснабжения и газораспределения. Топливные запасы для электростанций обеспечены в тройном размере, что создает дополнительную устойчивость к зимним нагрузкам.

Благодаря этому, утверждают в министерстве, Ставропольский край полностью готов к беспроблемному прохождению отопительного сезона, опираясь на проверенные системы и резервные мощности, что гарантирует стабильное теплоснабжение населения в холодный период 2025-2026 года.

Станислав Маслаков