Грызунов нашли почти на половине сельхозземель на Ставрополье

Заселение мышевидных грызунов выявлено почти на половине обследованных сельхозземель Ставропольского края — на площади около 604 тыс. га из 1,4 млн га, охваченных мониторингом, сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Средняя численность грызунов составляет 9,4 жилых нор на гектар, что существенно ниже порога экономического вредоносного уровня в 30 нор. Исключение — Александровский округ, где на посевах озимых зерновых выявлена максимальная численность 46 нор на гектар, что превышает порог и требует усиленных защитных мероприятий, которые уже проведены на площади почти 50 тыс. га в семи округах региона.

Рост численности мышевидных грызунов в крае отмечали и в предыдущие годы — в 2022–2023 годах захватило более 2 млн га, что привело к массовому использованию ядов. Это вызвало гибель диких животных и птиц, зафиксированную Минприроды Ставрополья в 14 округах. После этого региональные власти централизованно закупили препараты для обработки полей, что помогло стабилизировать ситуацию. По данным Россельхозцентра к 2024 году средняя численность достигала около 17 нор на гектар, а сейчас показатель значительно снизился.

Обследование за 2025 год показывает, что ситуация контролируема, несмотря на сохранение очагов высокой плотности в Александровском округе. Мониторинг ведется регулярно, чтобы своевременно выявлять и предотвращать угрозы для посевов. Региональные специалисты продолжат проводить защитные мероприятия, уделяя особое внимание проблемным территориям, и при необходимости корректировать меры борьбы, учитывая прошлый негативный опыт массового применения токсичных средств.

Станислав Маслаков