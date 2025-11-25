В Ставрополе коммерсанта посадили за коммерческий подкуп в 2,5 млн рублей

В апреле 2025 года в Ставрополе представитель коммерческой организации пытался передать сотруднику нефтегазовой компании коммерческий подкуп на сумму 2,5 млн руб., сообщает пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю.

Взятка предназначалась за содействие при заключении контрактов на проектные и изыскательские работы. Однако сотрудник фирмы отказался принять деньги и доложил о попытке подкупа в правоохранительные органы. В ходе следствия обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.

По итогам судебного разбирательства мужчину признали виновным в покушении на коммерческий подкуп в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 204 УК РФ). Данная статья УК РФ предусматривает наказание за коммерческий подкуп в особо крупном размере сроком от трех до семи лет с крупными штрафами, что связано с пресечением коррупционных преступлений в коммерческой сфере.

Суд назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в 10 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

Станислав Маслаков