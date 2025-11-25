Инфляция на Ставрополье в октябре замедлилась до 7,3%

В октябре 2025 года годовая инфляция в Ставропольском крае замедлилась до 7,31%. Это ниже показателя по России в 7,71% и соответствует уровню Северо-Кавказского федерального округа. За месяц цены в крае выросли на 0,38% по сравнению с сентябрем, сообщают данные Росстата, которые приводит Центробанк. Снижение темпа роста цен связано с уменьшением спроса на некоторые услуги, а также замедлением роста цен на ряд товаров, отмечает регулятор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Основной прирост цен в регионе пришелся на продукты питания. Яйца в октябре подорожали почти на 8% к сентябрю второй месяц подряд из-за роста производственных издержек, которые производители перекладывают на потребителя. Также в регионе выросли цены на некоторые овощи и фрукты: сезонное сокращение предложения и переход к более дорогим тепличным овощам повысили стоимость помидоров, огурцов и сладкого перца. Лимоны подорожали из-за неурожая в одной из стран-поставщиков и удорожания логистики. За год цены на продукты питания в крае выросли значительнее всего.

Непродовольственные товары подорожали умеренно: связь выросла на 1,9%, телерадиотовары на 1,7%, бензин — на 1,7%. При этом компьютеры подешевели на 2,6%, а моющие средства — на 2%. Снижение цены на компьютеры сильнее общероссийского объясняется невысокой покупательской активностью на фоне ужесточения кредитования в регионе.

Услуги в октябре подешевели в основном за счет снижения стоимости зарубежного туризма и пассажирских перевозок. Снижение спроса на раннее бронирование зимнего отдыха и возобновление авиасообщения в соседнем регионе привели к падению цен на авиабилеты почти на 12%.

В сентябре инфляция в Ставропольском крае была выше — 7,9%, при этом она сравнялась с общероссийской, но превысила средний уровень по СКФО. Тогда также заметно дорожали продукты, особенно яйца, из-за роста издержек и снижения предложения на местных птицефабриках. В октябре ситуация изменилась в сторону замедления инфляции и снижения цен на услуги при сохранении умеренного роста цен на продукты и товары.

Станислав Маслаков