Представитель США Дрисколл встречается с делегацией России в Абу-Даби

Министр армии США Дэн Дрисколл прибыл в ОАЭ для встречи с представителями России и обсуждения мирного плана по Украине, сообщает Financial Times. По словам источников издания, он встречался с российской делегацией накануне вечером, сегодня переговоры продолжатся. Информацию о переговорах в Абу-Даби подтверждает CBS.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Дэн Дрисколл

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

По информации FT, сегодня господин Дрисколл также проведет встречу с руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

На прошлой неделе Дэн Дрисколл, которого, по данным СМИ, уже назначили новым спецпредставителем президента США по Украине, приезжал в Киев. Также он встречался с европейскими чиновниками, которые позднее в комментариях для прессы назвали переговоры «тошнотворными». ABC передавал, что после переговоров с украинской делегацией в Женеве США планировали провести отдельную встречу с российской стороной.

По итогам переговоров 23 ноября в Женеве Вашингтон и Киев заявили, что им удалось разработать «уточненный мирный план».

