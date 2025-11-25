Женщина выжила после прилета осколков БПЛА в квартиру в Новороссийске

Жительница Новороссийска спряталась в ванной и выжила после попадания осколков БПЛА в квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал о попадании фрагментов беспилотника в жилую квартиру. В пресс-службе администрации заявили, что возрастная женщина, живущая в поврежденной квартире, осталась жива благодаря соблюдениям мер безопасности. Горожанка укрылась в ванной.

В результате прилета квартира женщины получила значительные повреждения.

София Моисеенко