Женщина выжила после прилета осколков БПЛА в квартиру в Новороссийске
Жительница Новороссийска спряталась в ванной и выжила после попадания осколков БПЛА в квартиру. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
Ранее мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщал о попадании фрагментов беспилотника в жилую квартиру. В пресс-службе администрации заявили, что возрастная женщина, живущая в поврежденной квартире, осталась жива благодаря соблюдениям мер безопасности. Горожанка укрылась в ванной.
В результате прилета квартира женщины получила значительные повреждения.