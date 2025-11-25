При атаке дрона в Кабардинке пострадал мирный житель

В селе Кабардинка (Геленджик) в результате атаки беспилотников повреждены два частных дома и ранен один мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пострадавший мужчина находился на улице в момент отражения атаки. Он получил ранение ноги ниже колена. Угрозы для жизни нет — пострадавшего доставили в больницу города для медицинской помощи.

По второму адресу из-за падения обломков начался пожар. Оперативные службы занимаются тушением возгорания.

На всех пострадавших объектах работают экстренные и специальные службы.

Наталья Решетняк