При атаке дрона в Кабардинке пострадал мирный житель
В селе Кабардинка (Геленджик) в результате атаки беспилотников повреждены два частных дома и ранен один мирный житель. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Пострадавший мужчина находился на улице в момент отражения атаки. Он получил ранение ноги ниже колена. Угрозы для жизни нет — пострадавшего доставили в больницу города для медицинской помощи.
По второму адресу из-за падения обломков начался пожар. Оперативные службы занимаются тушением возгорания.
На всех пострадавших объектах работают экстренные и специальные службы.