В Сочи отражают атаку беспилотников
В Сочи работает ПВО,идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Андрей Прошунин.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Все службы приведены в режим максимальной готовности. Координацию осуществляет городской оперативный штаб.
«Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — обратился господин Прошунин к жителям и туристам.
Мэр призвал воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях материалов о работе ПВО, БПЛА и их обломков, действиях специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки.
«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» — подчеркнул мэр.