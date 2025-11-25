В Сочи отражают атаку беспилотников

В Сочи работает ПВО,идет отражение атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Андрей Прошунин.

Все службы приведены в режим максимальной готовности. Координацию осуществляет городской оперативный штаб.

«Прошу сочинцев и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — обратился господин Прошунин к жителям и туристам.

Мэр призвал воздержаться от съемки и публикации в социальных сетях материалов о работе ПВО, БПЛА и их обломков, действиях специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов атаки.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» — подчеркнул мэр.

Наталья Решетняк