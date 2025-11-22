Главные новости к утру 22 ноября

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Украины должны поторопиться и согласиться с условиями мирного плана.

Группа американских генералов, вероятно, прилетит в Москву в конце следующей недели, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Уровень контактов Москвы и Вашингтона по поводу урегулирования конфликта на Украине «предстоит определить», сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп обсудили план мирного урегулирования конфликта на Украине.

Встреча делегации США с европейскими чиновниками и послами прошла в «тошнотворном» тоне, пишет Financial Times.