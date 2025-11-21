Мерц и Трамп обсудили план США по урегулированию конфликта на Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого они обсудили план из 28 пунктов по урегулированию российско-украинского конфликта. Господин Мерц стал первым европейским лидером, который провел разговор с американской стороной по теме нового плана.

Как передает Bild, беседа длилась около 15 минут. «Это был доверительный и конструктивный телефонный разговор. Мерц сейчас проинформирует европейских партнеров о содержании телефонного разговора»,— сообщил представитель правительства Германии Штефан Корнелиус.

Как уточнил господин Корнелиус, предложенный США план «тесно связан с целями России» и предусматривает территориальные уступки со стороны Украины. По его словам, европейские союзники Киева «пытаются найти общую позицию по этому плану».

21 ноября «план Трампа по урегулированию украинско-российского конфликта» опубликовало Axios. Источники издания подтвердили, что перечисленные 28 пунктов были представлены Москве и Киеву для обсуждения. Президент России Владимир Путин сообщал, что Кремль получил текст мирного плана, и он может лечь в основу урегулирования.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что обсудил план с американской стороной, а также с лидерами Германии, Франции и Великобритании. В обращении к нации он заявил, что всю следующую неделю будет работать над соглашением с США и Россией.