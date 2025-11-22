Guardian: американские генералы прилетят в Москву на следующей неделе

Группа американских генералов, вероятно, прилетит в Москву в конце следующей недели, пишет The Guardian со ссылкой на источники. По информации издания, вместе с российскими чиновниками они обсудят «мирный план Трампа».

Как уточняет газета, 20 ноября группа высокопоставленных генералов из США прилетела в Киев, где министр армии Дэниэл Дрисколл провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Axios писало, что стороны по итогам встречи договорились о подписании мирного плана «в сжатые сроки».

21 ноября президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва получила текст мирного плана. Источник The Guardian, близкий к Кремлю, сказал, что Владимиру Путину «понравились» общие контуры предложения. При этом его не устроило, что среди 28 пунктов плана нет упоминания «нераспространения НАТО на восток».