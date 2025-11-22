Песков: уровень контактов Москвы и Вашингтона по Украине нужно определить

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что уровень контактов Москвы и Вашингтона для обсуждения плана по урегулированию российско-украинского конфликта пока не определен. Такой же ответ он дал на вопрос о возможной встрече президентов России и США.

«Это все предстоит определить»,— сказал Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы ТАСС.

21 ноября издание Axios опубликовало 28 пунктов мирного плана США по урегулированию российско-украинского конфликта. Власти России и Украины подтверждали, что получили документ. Financial Times со ссылкой на источники писала, что США ожидают подписания плана украинской стороной до 27 ноября. После этого, по информации издания, документ передадут российской стороне, чтобы «завершить процесс к началу декабря».